Melanie Schmidt ist die vierte Gimmeldinger Mandelblütenkönigin in ihrer Familie. Zuvor hatten auch ihre Mutter, Tante und Oma das in Deutschland einmalige Amt inne. Dieses hat sich über die Jahre deutlich verändert. Eines haben aber alle vier Hoheiten bewältigen müssen: Anmachen von Männern, die einen Schoppen zu viel getrunken haben. Doch das Amt bringt viel mehr mit sich. Es verändert die jungen Mädchen, die sich für eine Amtszeit als Mandelblütenkönigin entscheiden. Wie stressig das Hoheitenleben wirklich ist, wie sich das Amt noch 1962 gestaltet hat und warum der Job mehr mit sich bringt, als nur lächelnd am Rand zu stehen, lesen Sie hier.