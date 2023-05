Tradition, Party und Protest: Charles und Camilla gekrönt

Ein historisches Ereignis: Charles und Camilla sind zu König und Königin gekrönt worden – vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste aus aller Welt. Doch es gab auch Proteste und Festnahmen.

Leserumfrage: Wo die Pfälzer am liebsten die Aussicht genießen

Wir haben die Leserinnen und Leser gebeten, uns Bilder ihrer Lieblingsbänke in der Pfalz zu schicken. Gesucht haben wir Ruhebänke mit toller Aussicht. Jetzt zeigen wir eine Auswahl der schönsten Fotos und Orte – zum Staunen und Selbstentdecken.

Unwettergefahr am Sonntag in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland drohen am Sonntag neue Unwetter. Zunächst ist es wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen dann von Südwesten her Schauer auf. Auch Gewitter mit Starkregen und Hagel sind möglich.

Der FCK muss Qualität einkaufen und der DTB transparenter werden

Die Saison in den Fußball-Ligen neigt sich dem Ende zu. Nun beginnt die Zeit der Transfergerüchte. Es wird wild spekuliert, auch rund um den 1. FC Kaiserslautern. Marek Nepomucky meint: Der Fußball-Zweitligist muss nun den nächsten Schritt gehen.

Schlägerei vor Club: Zwei Jugendliche durch Messerstiche verletzt

Jugendliche haben sich am frühen Samstagmorgen in Mannheim eine Schlägerei geliefert, bei der auch Messer eingesetzt wurden. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei der Jugendlichen dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie operativ versorgt werden mussten.

Bei Unkrautbekämpfung Garage in Brand gesetzt

Beim Abflammen von Unkraut in seiner Hofeinfahrt hat ein 85-Jähriger im Landkreis Kusel unabsichtlich einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei griff das Feuer am Freitagnachmittag auf die Garage und zwei darin abgestellte Autos über.

Comedy-Festival: SWR3 letztmals 2024 in Bad Dürkheim

Noch ein Jahr, dann ist Schluss: Der Radiosender SWR3 veranstaltet 2024 letztmals das Comedy-Festival in Bad Dürkheim. Der Grund laut SWR3-Programmchef Thomas Jung? Sparmaßnahmen des SWR.

Falsche Polizeibeamte: Ellerstadterin um 10.000 Euro betrogen

Unbekannte Täter haben eine 85-jährige Ellerstadterin um 10.000 Euro betrogen. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr erzählte, ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch eine Kaution von 100.000 Euro freigelassen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.