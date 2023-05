Nach den Zugausfällen von Dienstag hat die Lautertalbahn wieder ihren Betrieb aufgenommen. Das teilt Fritz Engbarth, Sprecher des Zweckverbands Öffentlicher Nahverkehr (ZÖPNV), am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die DB Regio hatte die Ausfälle am Dienstag mit einem erhöhten Krankenstand des Stellwerkpersonals begründet und einen Schienenersatzverkehr per Bus eingerichtet. „Wir hoffen, dass die personellen Engpässe endlich mal der Vergangenheit angehören, denn dies ist für die Kunden ein unhaltbarer Zustand“, kritisiert Fritz Engbarth die zahlreichen Ausfälle auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken. „Gegenüber der DB Netz AG haben wir das auch nachdrücklich deutlich gemacht“, betont der ZÖPNV-Sprecher und fügt an: „Erzwingen können wir jedoch nichts.“