Wie werden sich die Menschen entscheiden? Holt die AfD auch hier wieder über 30 Prozent? Wie wird sich das neue Bündnis Sahra Wagenknecht schlagen?

In Brandenburg wird am 22. September ein neuer Landtag gewählt. Der letzten Landtagswahl des Jahres kommt besondere Bedeutung zu. Wird die einzige SPD-geführte Landesregierung aus SPD/ CDU/Grünen Bestand haben? Unter Ministerpräsident Dietmar Woidke, seit mehr als einem Jahrzehnt Regierungschef in der Potsdamer Staatskanzlei, wurden die Sozialdemokraten 2014 und 2019 stärkste Kraft im Land.

