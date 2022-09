Das Orchester des Pfalztheaters in Kaiserslautern hat mit Beginn dieser Spielzeit einen neuen Namen: Pfalzphilharmonie Kaiserslautern. Am Freitag eröffnete das Orchester die neue Konzertsaison in der Barbarossastadt – und überzeugte auf ganzer Linie.

Eine ausführliche Besprechung lesen Sie hier: