„Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an“, sagte der CDU-Vorsitzender in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Er forderte eine größere Präsenz des Rechtsstaates in Brennpunktvierteln.