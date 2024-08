Mit einer Uraufführung und Stargast Meret Becker – samt ihrem kleinen Hund Taxi – hat am späten Mittwochnachmittag die 20. Ausgabe des Festivals des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen begonnen. Die Berlinerin stellte, umringt von Autogrammsammlern, gemeinsam mit vielen weiteren Mitgliedern des Filmteams gut gelaunt die leise TV-Komödie „Familie is nich“ vor.

Die Schauspielerin („Tatort“) ist zum zweiten Mal Festivalgast: „Es ist einfach schön hier – die Sonne, der blaue Himmel, das Wasser“, schwärmte sie von der Inselatmosphäre.

„Wir sind einfach nur stolz darauf, in diesen 20 Jahren so unglaublich viel erreicht zu haben“, sagte Festivaldirektor Michael Kötz in seiner Eröffnungsrede, rückblickend auf 20 Jahre Festivalgeschichte. Los gegangen war es 2005 mit nur etwa 7000 Besuchern, 2019 dann – im bislang publikumsträchtigsten Festivalsommer – hatte sein Team nahezu 120.000 Menschen gezählt. Die Pandemie konnte dank Bundeshilfen überstanden werden, nun sollen zur Jubiläumsausgabe wieder über 100.000 Menschen über die Parkinsel flanieren.

„Man hat uns allenthalben, wie man so schön sagt, ins Herz geschlossen, und das ist mit Abstand mehr wert als alle Medaillen“, zog Kötz Zwischenbilanz. „Menschen aus den Städten hier und der ganzen Region freuen sich auf das jährliche Festival manchmal sogar wie die Kinder auf Weihnachten – und das ist wirklich einfach nur großartig.“

Das Festival sei „ein Ort der entspannten Vergewisserung des Daseins geworden, des reflektierenden Zusammenkommens bei einem ,Erzählfest der Filme’“, sagte er weiter. Und kündigte an: „Man geht auf Reisen bei diesem Filmfestival, auf die Reise in fremde Welten, fremde Innenwelten vor allem.“ Und die Hoffnung des Teams sei es, „dass man unsere Filme nicht nur konsumiert, sie nicht nur zum Zeitvertreib benutzt, wir möchten, dass sie zu einem Erlebnis werden, dass mit großer Leidenschaft über sie diskutiert wird“. Das Ziel sei, dass das Publikum sich öffne „für die Geschichten und das Leben anderer“.

Auch stellte er das Jubiläumsbuch vor, das sich 20 Jahren Festivalgeschichte auf 378 Seiten widmet, sein Titel: „Die magische Insel“. Das Festival dauert bis 8. September. Infos zum Programm gibt es unter www.fflu.de.