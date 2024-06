Die Generation Z, zwischen 1995 und 2010 geboren, kommt auf den Arbeitsmarkt – und hat ganz andere Vorstellungen als die Älteren. Am besten eine Vier-Tage-Woche und bloß keine Verantwortung: Damit gefährden die jungen Leute den Wirtschaftsstandort Deutschland, schreibt die Autorin Susanne Nickel. Im Gespräch mit Elena Bruckner erklärt sie, wie es gelingen kann, den Generationenkonflikt in der Arbeitswelt zu lösen.

„Ein großer Teil fällt natürlich auf die Erziehung zurück. Eltern wollen prinzipiell das Beste für ihr Kind, was auch gut ist. Nur gibt es mittlerweile einen Überprotektionismus“, sagt Nickel. „Der führt dazu, dass man will, dass das Kind keine Fehler macht, dass es nicht scheitert, dass es gelobt wird, auch wenn etwas nicht so gut klappt. Wenn ich als Elternteil alles übernehme, wenn das Kind keine eigenen Erfahrungen machen kann, dann kommen Menschen heraus, die denken, sie sind perfekt. Und wenn diese jungen Menschen im Unternehmen einmal schlechtes Feedback bekommen, können sie das gar nicht aushalten.“

