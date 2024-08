Der Industriehof in Speyer entwickelt sich nach einem Eigentümerwechsel im Jahr 2018 so dynamisch wie kaum ein anderer Bereich in der Stadt. In den vergangenen Jahren hat sich dort eine kreative Gastro-Szene angesiedelt. Frühstücken, Wein oder Bier trinken, abends Freunde zum Essen treffen, und das alles zwischen Backsteingebäuden und Hallen mit unterschiedlichen Konzepten. Wir stellen die Protagonisten mit ihren Angeboten vor und haben sie nach ihren Wünschen für die Zukunft des Areals gefragt. Mehr dazu lesen Sie hier.