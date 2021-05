Die Lust auf eine liebliche Auslese aus dem Burgenland ist vielen gehörig vergangen, als vor 35 Jahren Erschreckendes publik wurde: In österreichischen Weinen hatte man Diethylenglykol entdeckt – eine giftige Substanz, die man eher als Frostschutzmittel kennt. Die sich immer mehr ausweitenden Enthüllungen in dem Lebensmittel-Skandal betrafen schließlich auch Rheinland-Pfalz.

Süßer und fülliger, als sie es von Natur aus waren – so wollte man einfache österreichische Weine wirken lassen, um sie als hochwertige Prädikatstropfen ausgeben und gewinnbringend verkaufen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, setzten Panscher dem Rebensaft unerlaubterweise Diethylenglykol zu. Die „Verwandlung“ durch diese ab einer gewissen Menge gesundheitsgefährdenden Chemikalie wurde massenhaft praktiziert – und blieb leider über viele Jahre unbemerkt.

Aufgeflogen ist die skrupellose Betrügerei erst, nachdem im Dezember 1984 bei der landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt in Wien ein anonymer Hinweis samt einer Glykolprobe einging. Und weil ein Winzer Verdacht beim Fiskus erregte: Es schien unglaubwürdig, dass er tatsächlich so viel Frostschutzmittel, wie er steuerlich geltend machen wollte, für seinen kleinen Traktor gebraucht haben konnte. Die spezielle Substanz bei Analysen im Wein zu entdecken, war allerdings zunächst nicht so einfach. Die Nachweisgrenze für Diethylenglykol lag damals noch zu hoch, die Labormethoden mussten erst verfeinert werden.

Höchstwert bei einem Welschriesling

Nachdem ab März 1985 endlich in großem Rahmen getestet werden konnte, brachten Ermittlungen dann nach und nach zutage, in welch enormem Ausmaß durch Einsatz besagten Mittels vermeintliche Prädikatsweine hergestellt worden waren. Womit offenbar bereits 1976 begonnen wurde. Mit Warnungen der Verbraucher ließen sich die Behörden jedoch Zeit. Erst am 23. April 1985 – also heute vor 35 Jahren – wies das Wiener Landwirtschaftsministerium die Öffentlichkeit auf die Panscherei hin.

Ab welcher Konzentration die Aufnahme von Diethylenglykol für die menschliche Gesundheit bedenklich sein kann, dazu gab und gibt es unterschiedliche Angaben. Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin aktuell erklärt, erwies sich die Substanz in Tierversuchen als „gering toxisch“. Aufgrund von Erfahrungen beim Menschen sei jedoch gefolgert worden, dass bei diesem bereits ab 1000 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht tödliche Vergiftungen auftreten können.

Damals stufte man in Wien einen Eiswein mit 16 Gramm Glykolgehalt pro Liter bei Genuss größerer Mengen als lebensgefährlich ein. Den höchsten Wert, der seinerzeit im Laufe der Kontrollen in Österreich verzeichnet wurde, wies eine 1981er Welschriesling-Beerenauslese aus dem Burgenland auf: 48 Gramm Diethylenglykol pro Liter. Über extreme gesundheitliche Folgen bei Konsumenten der gepanschten Weine – wie schwere Erkrankungen oder gar Todesfälle – wurde allerdings nichts bekannt.

Aufgedeckt: Auch Betriebe in Rheinland-Pfalz unter Verdacht

Im Zuge der Ermittlungen wurden in Österreich Dutzende von Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen und Millionen Liter Wein beschlagnahmt. Und auch in Deutschland, wohin ein großer Teil der verfälschten Erzeugnisse geliefert worden war, wurde für die Weinbranche Unerfreuliches aufgedeckt: Es kam ans Licht, dass bei einigen großen rheinland-pfälzischen Weinabfüll-Betrieben deutscher Wein unzulässigerweise mit österreichischem und noch dazu glykolhaltigem vermischt worden war. Insbesondere das bedeutende Weinhandels-Unternehmen Pieroth mit Sitz in Burg Layen bei Bingen geriet dadurch in die Schlagzeilen.

Hierzulande waren die zuständigen Ministerien erst spät in die Gänge gekommen mit der Information der Verbraucher über den im Nachbarland längst hochgekochten Panscherei-Skandal: Am 9. Juli 1985 wies das Bundesgesundheitsministerium erstmals warnend darauf hin und teilte mit, dass 300.000 Liter des belasteten Weines in die Bundesrepublik gelangt seien. Dabei waren die zuständigen Behörden der Länder bereits Mitte Mai zu Untersuchungen aufgefordert und eine Menge Wein aus dem Verkehr gezogen worden.

Langes Schweigen, dann Versäumnisse eingestanden

Das lange Schweigen wurde heftig kritisiert, Behörden auf Bundes- und Landesebene wiesen sich gegenseitig die Schuld zu an den Verzögerungen. Die Landesregierung in Mainz räumte schließlich Versäumnisse und Fehleinschätzungen der Bedeutung der Angelegenheit ein – was später auch zu personellen Konsequenzen führte. Unter anderem nahm ein Staatssekretär seinen Hut.

Am 19. Juli 1985 veröffentlichte das Bundesgesundheitsministerium erstmals eine Auflistung von 82 glykolhaltigen österreichischen Weinen. Doch der „Kelch des Schreckens“ sollte auch an der deutschen Weinbranche nicht vorübergehen: Wenige Tage danach kam die Meldung, dass auch zwei Weine aus Rheinhessen betroffen seien – dann wurde in zwei dort abgefüllten Pfälzer Weinen ebenfalls die Chemikalie entdeckt. Und weitere Hiobsbotschaften sollten folgen. Die Aufregung in der Winzerszene war gewaltig. Schadenersatzforderungen gegen die mit „reinem“ Wein belieferten Abfüller wurden angekündigt, bei Demonstrationen ungerechtfertigte Rufschädigung und unzureichende Importkontrollen beklagt.

Als Gesundheitsminister Klaus Töpfer (CDU) im folgenden März einen Schlussstrich unter die von ihm veranlasste Sonderaktion „Diäthylenglykol im Wein“ zog, bekräftigte er, es gebe nach wie vor keinen Hinweis darauf, dass dieses Mittel in Deutschland den Erzeugnissen zugesetzt worden sei. Von insgesamt 2826 in Rheinland-Pfalz analysierten deutschen Weinen hatten 87 pro Liter mehr als zehn Milligramm der Chemikalie enthalten.

Aufsehenerregender Prozess endet mit Freisprüchen

Seitens des Weinhandels-Unternehmens Pieroth erklärte man, nichts von den Machenschaften der Panscher gewusst zu haben, doch zeigte man sich bereit, die Verantwortung für eine „unzureichende Einkaufspolitik und nicht ausreichende Kontrollmechanismen“ zu tragen. Sechs frühere leitende Angestellte von Pieroth mussten schließlich ab Mai 1993 wegen des Vorwurfs des Betruges und Beihilfe dazu sowie Verstößen gegen das Weingesetz vor dem Landgericht Bad Kreuznach antreten. Demnach sollten zwischen 1978 und 1985 rund 5,6 Millionen Liter Wein unter anderem mit österreichischem verschnitten worden sein, der Glykol enthielt.

In der Verhandlung verlor die Staatsanwaltschaft jedoch Stück um Stück an Boden, Verantwortlichkeiten blieben ungeklärt, unbeabsichtigte Fehler etwa beim Abfüllen wurden vom Gericht nicht ausgeschlossen. Der Prozess endete mit Freisprüchen, die Revisionsverhandlung mit der Einstellung des Verfahrens – unter Auflagen hoher Geldbußen von insgesamt rund einer Million Mark.

Der Imageschaden: Weinabsatz bricht dramatisch ein

Nicht zu ermessen ist, welcher Imageschaden der Weinbranche sowohl in Österreich als auch in Deutschland durch den Glykol-Skandal entstanden ist. In der Alpenrepublik brach der Weinabsatz erstmal drastisch ein, die Exportmenge ging 1985 auf ein Zehntel der vorherigen zurück. Beim Bemühen, das verlorene Ansehen zurückzugewinnen, sollte das neue Weingesetz helfen, das dort noch im selben Jahr vom Nationalrat beschlossen und als strengstes weltweit bezeichnet wurde.

