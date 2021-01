An mindestens zwei Orten in der Pfalz sind schon wieder die ersten Adebare aufgetaucht: Am Wochenende war eine „Besichtigung“ von zwei Nestern in Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) angesagt, wie Jutta Lingohr mitteilt. Die Störche sind früh dran, was die Vermutung nahelegt, dass die Rückkehrer im Herbst nicht bis Afrika, sondern nur bis Frankreich gezogen sind. Auch im südpfälzischen Storchendorf Bornheim hat sich am Montag ein erstes Exemplar blicken lassen. Die mit einem Sender ausgestatteten Vögel, die bis Spanien oder Afrika gezogen sind, machen noch keine Anstalten, den Rückflug anzutreten, wie Jessica Lehmann vom Bornheimer Storchenzentrum berichtet. thea/jüm