Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die ersten beiden Spieltage in der Zweiten Fußball-Bundesliga terminiert. Der FCK spielt zum Auftakt am Sonntag, 4. August, um 13.30 Uhr gegen den SSV Ulm. Das erste Heimspiel der Saison 2024/25 folgt am Freitag, 9. August, um 18.30 Uhr gegen die SpVgg Greuther Fürth.