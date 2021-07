Der Kultursommer Rheinland-Pfalz wird 2022 in der südpfälzischen Verbandsgemeinde Herxheim eröffnet. Vom 6. bis 8. Mai soll es ein Kulturfest für die ganze Familie geben. Motto des Kultursommers wird sein: „Kompass Europa: Ostwind“, nachdem in diesem Jahr der Norden im Fokus steht, das teilt die Herxheims Bürgermeisterin Hedi Braun mit.

Zum ersten Mal wird der Auftakt zur landesweiten Veranstaltungsreihe nicht von einer Stadt, sondern in einer Verbandsgemeinde (VG) ausgerichtet. In Herxheim, Rohrbach, Insheim und Herxheimweyher wird zugleich das 50-jährige Bestehen der VG gefeiert und im Jahr drauf steht die 1250-Jahr-Feier Herxheims an.

Über 200 Veranstaltungen aller Sparten vereint der Kultursommer. Die Eröffnungsfeier solle ein Schaufenster dieser Vielfalt sein. Herxheim habe mit Projekten wie „Klassik im Park“ und dem Europäischen Jugend-Musical-Festival schon immer dazu beigetragen, sagt Kulturministerin Katharina Binz.

Gestaltet wird das Fest von einem gemeinsamen Planungsteam des Kultursommers Mainz und der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim. Der bisherige Budgetrahmen der gastgebenden Kommunen lag zwischen 40.000 und 100.000 Euro. Das Land schießt etwa 50 Prozent der Kosten zu. Herxheim hatte sich im März 2020 darum beworben. Die Eröffnung in Zweibrücken in diesem Jahr wurde wegen Corona nur in kleinem Rahmen gefeiert. Die letzten Pfälzischen Städte mit großem Straßenprogramm waren 2016 Germersheim und 2012 Frankenthal.