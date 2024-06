Die Hoffnungen der Fußballfans in Deutschland haben sich erfüllt. Die Nationalmannschaft ist fulminant in die Europameisterschaft im eigenen Land gestartet. Im Eröffnungsspiel in München schlug das Team von Julian Nagelsmann Schottland 5:1. Damit machten die DFB-Elf einen großen Schritt in Richtung des Achtelfinales.

Hier lesen Sie den ausführlichen Bericht zum glanzvoller deutschen EM-Auftakt.

Vor 66.000 Zuschauern in der Münchner Arena sorgten die Deutschen schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Florian Wirtz (10.), Jamal Musiala (19.) und Kai Havertz (45.+1, Foulelfmeter) trafen zu einer verdienten 3:0-Führung. Zudem sah der Schotte Ryan Porteus nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (44.). In Überzahl kontrollierten die Deutschen die Begegnung in der zweiten Halbzeit – und schenkten den Fans weitere Tore. Der eingewechselte Niclas Füllkrug traf in der 68. Minute zum 4:0. Emre Can traf mit dem Schlusspfiff zum 5:1. Schottischen Jubel gab es in der 87. Minute, als die Bravehearts zum Ehrentreffer kamen – Antonio Rüdiger unterlief ein Eigentor.

Der Sieg gibt der deutschen Mannschaft auf dem Weg zu einem erfolgreichen Heimturnier einen Schub und wird für Euphorie in der Republik sorgen. Das ist wichtig, weil das Land dieses Turnier braucht.