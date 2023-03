Im Netz firmiert Norbert Bolz gern als rechts außen Anschluss suchende „Reizfigur“ und auf letzte Erkenntnisse abonnierter Philosoph. Als einer, der „die Wahrheit in einem Satz“ verbreitet. Merksätze, die auf Widerspruch spekulieren und den „gesunden Menschenverstand“ haushoch halten. Jetzt hat der 1953 in Ludwigshafen geborenen Ex-Professor der TU Berlin seine dem Zeitgeist widersprechende Inbrunst auf ein Buch ausgeweitet. Es ist atemraubend daneben. In „Der alte, weiße Mann. Sündenbock der Nation“, feiert er breitbeinig die Männlichkeit, bezeichnet Homosexualität als krank und beklagt die Folgen der Emanzipation.