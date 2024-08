Rekordmeister Bayern München hat sich auf seiner Trainersuche in diesem Sommer offenbar auch mit einer Rückkehr von Louis van Gaal beschäftigt. Der 72-Jährige erzählte in einer Talkshow des niederländischen TV-Senders RTL, dass die Bayern ihn angefragt hätten. „Ich war sehr überrascht“, sagte der frühere Bondscoach. Er habe dankend abgesagt, fügte van Gaal hinzu. Letztlich verpflichteten die Münchner den Belgier Vincent Kompany. Van Gaal hatte die Bayern von 2009 bis 2011 trainiert, in seiner ersten Saison gewann er die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal. Rund ein Jahr später überwarf er sich mit der Vereinsführung und musste frühzeitig gehen. Zuletzt hatte er die niederländische Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar betreut, obwohl er bis heute unter den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung leidet. Aus gesundheitlichen Gründen wolle van Gaal nicht mehr als Vereinstrainer arbeiten.