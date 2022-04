Blog: Querdenker planen Anschläge und Lauterbach-Entführung

Aus einer extremistischen Chatgruppe heraus, die in der Szene der sogenannten Querdenker verortet war, wurden Anschläge geplant - und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Nun ist die Gruppe ausgehoben worden. Ihr Kopf kommt offenbar aus Neustadt an der Weinstraße. Im Liveblog gibt es die Ereignisse des Tages zum Nachlesen. Zum Blog und diesem Artikel

Kampfpanzer absolviert Fahrt durch Südpfalz

Der Panzer, der in der Nacht auf Donnerstag durch die Südpfalz gefahren ist, hat die Fahrt von Karlsruhe nach Bad Bergzabern und wieder zurück ohne Probleme absolviert. Nicht auf jede Frage wollte die Bundeswehr aber antworten. Zum Artikel

Ex-Finanzminister: Deubel zahlt Geld ans Land zurück

Im Streit um die Rückzahlung eines Darlehens des Landes über knapp 88.000 Euro haben sich der ehemalige rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Deubel und das Land auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Zum Artikel

Knappes Speiseöl: Bald weniger Pommes in Restaurants?

Müssen die Pfälzer in Zukunft auf ihre Pommes verzichten? Sonnenblumen- und Rapsöl sind seit Wochen in vielen Supermarktregalen bereits vergriffen. Nun schlagen Gastronomen Alarm: Auch ihnen wird das Öl knapp und vor allem teuer. Zum Artikel

Welche Lebensmittel teuerer und welche knapp werden

Leere Lebensmittel-Regale und exorbitante Preisanstiege für das, was es noch zu kaufen gibt – das ist das bestimmende Bild in den Läden und Supermärkten derzeit. Der Krieg in der Ukraine ist eine, aber nicht immer die einzige Ursache für Engpässe und steigende Preise. Wir sagen, wo jetzt und in Zukunft mit Problemen gerechnet werden muss. Zum Artikel

Klettern, schauen, fahren, staunen: Das geht an Ostern in der Pfalz

Was kann man noch machen zwischen Karfreitag und Ostermontag außer die Verwandten besuchen und im Garten nach Ostereiern stöbern? Nicht alles hat auf – aber manche Ausflugsziele laden in der Pfalz vielleicht zu einem ersten Besuch in diesem Jahr oder auch seit zwei Jahren ein. Wir machen ein paar Vorschläge. Zum Artikel

Feuerwehrmänner zu Fuß auf dem Weg an die Ahr

Einer fehlte leider beim offiziellen Start des zehntägigen Marschs am Donnerstagmorgen. Doch die Motivation der drei verbliebenen Neustadter Feuerwehrleute, die in Einsatzkleidung zu Fuß ins Ahrtal laufen und dabei Spenden sammeln, ist ungebrochen. Zum Artikel

Der FCK vor dem Derby, oder: die drei Fragezeichen

Am Ostersonntag will der 1. FC Kaiserslautern den nächsten Schritt Richtung Zweite Liga vollziehen. Gegner ist der 1. FC Saarbrücken. Vor dem ausverkauften Derby drohen drei Leistungsträger auszufallen. Zum Artikel

Faktencheck: Schaden Osterfeuer der Umwelt?

Nach dem langen Corona-Aus ist es in diesem Jahr wieder möglich: mit Nachbarn und Bekannten an den lodernden Flammen des Osterfeuers zu stehen und den Frühling zu begrüßen. Doch der Brauch steht im Verdacht, die Umwelt zu belasten. Besonders im Fokus: der Feinstaub. Zum Artikel