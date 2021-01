1:3 (1:2, 0:0, 0:1) unterlagen die Adler Mannheim am Dienstagabend in der SAP-Arena den Schwenninger Wild Wings - es war nach zuvor sechs Siegen in Serie die erste Saisonniederlage in der Deutschen Eishockey-Liga. Die Mannheimer rannten lange einem 1:2-Rückstand hinterher. Zuvor hatte Markus Eisenschmid im Powerplay den in Überzahl hingenommenen 1:0-Führungstreffer der Gäste (Tyson Spink) flugs egalisiert. Doch am 2:1 für Schwenningen - ein korrektes Tor durch Andreas Thuresson, das erst nach Videobeweis anerkannt worden war - knabberte der Meister von 2019 lange.

Plachta verletzt vom Eis

Auch eine üppige Überzahlsituation inklusive eines 83-sekündigen 5:3-Powerplays bliebt ungenutzt. Bitter: Nach einem Bandencheck zuvor von Colby Robak blieb Adler-Topscorer Matthias Plachta benommen liegen und musste in die Kabine geführt werden. Er konnte nicht weiterspielen. Nico Krämmer hatte im Schlussdrittel die große Ausgleichschance, scheiterte aber an Torwart Eriksson. Markus Eisenschmid traf nur den Pfosten. Bei Mannheimer 6:4-Überzahl kurz vor Schluss traf Jamie MacQueen „blind“ und per Rückhand ins leere Tor zum 1:3.