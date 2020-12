Speyer. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen in Speyer steigt weiter. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus reagiert auf die verschärfte Infektionslage und verhängt einen Besucherstopp.

Bislang habe das „Diak“ Besuchern den Zugang in eingeschränktem Maß und unter Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt, wird Geschäftsführer Jonas Sewing in einer Mitteilung zitiert. Ab Montag, 14. Dezember, seien jedoch keine Besuche mehr möglich. Das Haus reagiere damit auf steigende Infektionszahlen in der Region und „teilweise uneinsichtige Besucher“. Begründet wird der Schritt zudem mit dem Schutz von Patienten und Mitarbeitern. Vom Besucherstopp ausgenommen sind Väter bei der Geburt, jeweils ein Elternteil von im Haus behandelten Kindern, ein Elternteil zur Geburtsanmeldung, Angehörige Schwerstkranker und Sterbender sowie Angehörige von Patienten mit Demenz oder geistigen Einschränkungen. Angehörige können am Empfang Kleidung und andere Dinge für ihre Angehörigen abgeben, informiert das „Diak“. Im St.-Vincentius-Krankenhaus gilt ein Besucherstopp bereits seit Ende Oktober.

Inzidenz steigt

In Speyer wurden laut Landesuntersuchungsamt am Donnerstag weitere 35 Corona-Fälle registriert, zudem ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1147 Speyerer angesteckt, 13 sind bisher gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 417,3.