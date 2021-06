Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ermöglicht ab Montag, 14. Juni, in eingeschränktem Rahmen wieder Besuche bei stationären Patienten im Haus. Diese waren in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie erschwert bis unmöglich gewesen. Nach der neuen Regelung könnten Patienten eine ihnen nahestehende Person als Besucher benennen, die beim ersten Besuch ein Identifikationsband und eine Visitenkarte mit Barcode erhalte. „Beides ist nicht auf andere Personen übertragbar und dient dazu, mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können“, so die Klinik auf Anfrage. Während der Besuchszeit zwischen 14 und 19 Uhr dürften sich in Mehrbett-Zimmern maximal zwei Besucher gleichzeitig aufhalten. Die Maskenpflicht und das Distanzgebot seien unabhängig davon zu beachten, ob der Besucher geimpft, genesen oder auf Corona getestet ist.

Beim St.-Vincentius-Krankenhaus als zweitem Speyerer Klinikstandort war der Stand am Sonntag noch, dass keine Besuche möglich sind.