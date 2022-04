Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer ist am Donnerstag, 21. April, von 8 bis 9 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Das teilte die Klinik mit. Hintergrund ist die Umstellung der Telefonanlage, weshalb das „Diak“ für etwa 15 Minuten zwischen 8 und 9 Uhr nicht erreichbar sein wird. Betroffen ist die zentrale Rufnummer 06232 220 mit sämtlichen Nebenstellen. Während der technischen Umstellung können externe Anrufe nicht im Krankenhaus angenommen werden. Auch Anrufe vom Festnetz der Klinik zu Anschlüssen außerhalb des Hauses sind in dieser Zeit nicht möglich. In dringenden Notfällen können Anrufer die Mobilfunknummer 0151 12596719 anwählen. Die E-Mail-Kommunikation und die Terminvereinbarung über www.doctolib.de sind nicht beeinträchtigt.