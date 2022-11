Die Anzahl der Patienten mit Depressionen nehme in Rheinland-Pfalz seit Jahren besorgniserregend zu, meldet die KKH Kaufmännische Krankenkasse. Vor allem die Diagnosen von wiederkehrenden Depressionen seien stark gestiegen – von 2011 auf 2021 um fast 70 Prozent. Im deutschlandweiten Vergleich liege Rheinland-Pfalz im Mittelfeld. Bei depressiven Episoden, also kürzeren einmaligen depressiven Phasen, verzeichnet die Krankenkasse, die bundesweit 1,6 Millionen Mitglieder hat, im selben Zeitraum ein Plus von rund 18 Prozent. Mittlerweile litten 18 Prozent der Frauen und gut 9 Prozent der Männer in Rheinland-Pfalz an einer oder beiden genannten Formen der Depression.

Eine der häufigsten psychischen Erkrankungen

Depressionen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Neben traumatischen Erlebnissen wie Gewalt und Missbrauch, Verlusterfahrungen in der Kindheit, schweren Krankheiten oder chronischem Stress spielten auch die genetische Veranlagung sowie neurobiologische Faktoren eine Rolle, erläutert Aileen Könitz, Ärztin und Expertin für psychiatrische Fragen bei der KKH. Die Corona-Krise drücke sich in der Datenanalyse allerdings bislang noch verhalten aus. Vom Vor-Pandemie-Jahr 2019 auf 2021 verzeichnet die Kasse in Rheinland-Pfalz nur bei wiederkehrenden Depressionen ein leichtes Plus von rund fünf Prozent. Bei Männern liege der Anstieg mit rund sieben Prozent allerdings fast doppelt so hoch wie bei Frauen. Die KKH Kaufmännische Krankenkasse hat laut der Mitteilung ihrer Neustadter Servicestelle für die Analyse bundesweit anonymisierte Daten ihrer Versicherten in den Jahren 2011, 2019 und 2021 ausgewertet.