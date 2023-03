Die Deutsche Fußball-Liga hat die zeitgenauen Ansetzungen der Zweitliga-Spieltage 26 bis 29 bekannt gegeben. Dem 1. FC Kaiserslautern bietet sich dabei zweimal eine besondere Bühne. Am Samstag den 1. April empfangen die Roten Teufel zum Topspiel ab 20.30 Uhr den 1. FC Heidenheim, am Samstag den 15. April treffen sie zur identischen Zeit auf den Hamburger SV. Dazwischen liegt das Gastspiel bei Eintracht Braunschweig (Samstag, 8. April, 13 Uhr). Die Partie bei Jahn Regensburg findet an einem Sonntag statt (23. April, 13.30 Uhr).