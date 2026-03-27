1. FC Kaiserslautern DFL setzt restliche Spiele an: Zweimal Flutlicht für den FCK

Zweimal müssen Torsten Lieberknecht und seine Spieler an einem Freitagabend ran.
Zweimal müssen Torsten Lieberknecht und seine Spieler an einem Freitagabend ran.

Zwei Flutlichtspiele für den 1. FC Kaiserslautern – die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitagmittag die Ansetzung der restlichen Spiele in der Zweiten Fußball-Bundesliga verkündet. Am Freitag, 24. April, 18.30 Uhr, empfängt der FCK Eintracht Braunschweig auf dem Betzenberg. Eine Woche später, am Samstag, 2. Mai, müssen die Roten Teufel ab 13 Uhr bei Dynamo Dresden ran. Arminia Bielefeld ist am Freitag, 8. Mai, 18.30 Uhr, in Kaiserslautern zu Gast. Am 34. Spieltag, Sonntag, 17. Mai, treten wie üblich alle Zweitligisten zeitgleich um 15.30 Uhr an.

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