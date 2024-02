Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hat auf seiner außerordentlichen Sitzung in Frankfurt am Main am Mittwoch einstimmig beschlossen, den Prozess zum Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft nicht weiterzuführen. „Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich. Auch wenn es eine große Mehrheit für die unternehmerische Notwendigkeit der strategischen Partnerschaft gibt: Der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe, die nicht nur innerhalb des Ligaverbands zwischen den Clubs, sondern teilweise auch innerhalb der Clubs zwischen Profis, Trainern, Clubverantwortlichen, Aufsichtsgremien, Mitgliederversammlungen und Fangemeinschaften für große Auseinandersetzungen sorgt, die mit zunehmender Vehemenz den Spielbetrieb, konkrete Spielverläufe und damit die Integrität des Wettbewerbs gefährden. Die Tragfähigkeit eines erfolgreichen Vertragsabschlusses im Sinne der Finanzierung der 36 Clubs kann in Anbetracht der Umstände im Ligaverband mit seinen 36 Mitgliedsclubs nicht mehr sichergestellt werden“, sagte Hans-Joachim Watzke, Sprecher der DFL.

Außerdem wird es keine weitere Abstimmungen geben. Das sei keine Lösung des Problems, hieß es in einer Pressemitteilung der DFL. Ausgangspunkt ist dabei die Abstimmung am 11. Dezember 2023, die eine 2/3-Mehrheit für ein Abschlussmandat des Präsidiums ergeben hat. Ein Votum, das rechtswirksam ist laut DFL. Aber: Das undurchsichtige Abstimmungsverhalten von Jürgen Kind, als Vertreter von Hannover 96, sorgte für turbulente vergangene Wochen. „Darüber hinwegzugehen, darf vor dem Hintergrund des hohen Guts, das wir mit der 50+1-Regel in unseren Händen halten, nicht unser Ansatz sein“, so die DFL. Eine neuerlicher Abstimmung würde wohl für weitere Auseinandersetzungen führen.