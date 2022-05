Das DFB-Sportgericht hat Frank Döpper, bis Dienstag Co-Trainer des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro belegt. Döpper, der aus allerdings sportlichen Gründen mit Cheftrainer Marco Antwerpen am Dienstag freigestellt worden ist, hatte während des Drittligaspiels gegen den 1. FC Saarbrücken am 17. April wiederholt unangemessen in Richtung des Saarbrücker Zuschauerblocks gestikuliert, zum Teil mit obszönen Handbewegungen. Der Trainer respektive der Klub haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Das teilte der DFB mit.