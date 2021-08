Das DFB-Pokalspiel von Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Montag (20.45 Uhr) gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach kann vielleicht doch nicht vor 20.000 Zuschauern steigen – sondern dann maximal vor 5000. Grund ist die zuletzt stetig gestiegene und aktuell deutlich über dem nach der Landesverordnung kritischen Wert von 35 liegende Inzidenz in der Stadt Kaiserslautern.

Entscheidung wohl am Freitag

Am Donnerstag überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kaiserslautern am zweiten Tag in Folge die 35 (51 nach 48; Angaben des Landes). Sollte das auch am Freitag der Fall sein, würden gemäß Corona-Bekämpfungsverordnung zeitversetzt wieder strengere Maßnahmen in Kaiserslautern greifen. Das würde auch das Spiel am Montag und die dafür erteilte Ausnahmegenehmigung der Behörden betreffen. Das teilte der FCK am Donnerstagabend mit. Eine Entscheidung fällt – abhängig von der aktuellen Inzidenz und der amtlichen Verfügung – wohl am Freitag.

Schon mehr als 5000 Karten verkauft

Schon jetzt hat der FCK indes mehr als 5000 Karten verkauft. Die Plätze würden dann nach Angaben des Klubs unter anderem nach dem Zeitpunkt der Bestellung und abhängig von den Möglichkeiten der Verteilung der Besucher auf die einzelnen Blöcke und Tribünen vergeben werden. Ticketkäufer, deren Bestellungen dagegen storniert werden müssten, würden darüber explizit per E-Mail sowie in ihrem FCK-Kundenkonto informiert, teilte der Klub mit. Ein Einzug des Kaufpreises vom Bankkonto findet nach FCK-Angaben erst nach dem Spiel statt und würde dann nur bei den Ticketinhabern vorgenommen werden, die auch tatsächlich bei der Vergabe berücksichtigt werden konnten und einen Platz im Stadion erhalten haben. Ticketkäufer, deren Bestellungen dagegen storniert werden müssten, würden darüber explizit per E-Mail sowie in ihrem Kundenkonto informiert.