Im wahrscheinlichen, aber nicht garantierten Fall, dass Drittligist 1. FC Kaiserslautern sich für die erste Runde des deutschen Fußball-Pokals qualifiziert, wartet dort ein Zweitligist. Bei der Auslosung am Sonntagabend wurde den Roten Teufeln der SSV Jahn Regensburg als Kontrahent zuteil. Bis zum Spieltermin (11. bis 14. September) stünden dem FCK noch zwei Cup-Begegnungen auf Verbandsebene ins Haus. Am 15. August soll die Elf von Trainer Boris Schommers das Südwestpokal-Halbfinale gegen den Verbandsligisten SV Morlautern austragen, Endspielgegner wäre am 23. August Oberligist SV Alemannia Waldalgesheim.