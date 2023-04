Das 1000. Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft soll zu einem Symbol für den Frieden werden. Wie der Deutsche Fußball-Bund, wird die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick ihre nächste Testpartie auf dem Weg zur Heim-EM am 12. Juni gegen die Ukraine spielen. Austragungsort der symbolträchtigen Partie ist das Bremer Weserstadion, wo seit 2012 kein Länderspiel mehr stattgefunden hat. Offen ist noch die Anstoßzeit. Zuletzt hatte es Forderungen nach einem früheren Anpfiff von Länderspielen gegeben.

Festgelegt wurden auch die beiden weiteren Partien für das Länderspiel-Fenster nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga. Am 16. Juni steht ein Kräftemessen mit Robert Lewandowskis Polen in Warschau an. Weitere vier Tage später kommt es zu einem Test gegen Kolumbien in Gelsenkirchen. Diese beiden Spiele werden aufgrund der Verträge mit der Uefa um 20.45 Uhr beginnen.

2020 letztes Spiel gegen Ukraine

Gegen die Ukraine spielte Deutschland lange vor dem Angriff Russlands auf das Land letztmals in der Nations League im November 2020 noch unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw. In Leipzig gab es damals nach mehreren Corona-Fällen beim Gegner ein 3:1 durch Tore von Timo Werner (2) und Leroy Sané. Keines seiner bislang acht Spiele gegen die Ukraine (fünf Siege, drei Remis) hat Deutschland verloren.

Ein Zeichen der fußball-politischen Annäherung ist der Spielort Bremen. Auch wegen des Rechtsstreits um die Übernahme von Polizeikosten der Hansestadt mit der Deutschen Fußball Liga hatte dort mehr als ein Jahrzehnt kein Länderspiel stattgefunden.