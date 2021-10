Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr einen Schritt nähergekommen. Das Team von Hansi Flick besiegte Freitagabend Rumänien mit 2:1 (0:1) und verteidigte die Führung in der Qualifikationsgruppe J.

Vor 25.000 Zuschauern im Volksparkstadion gerieten die Deutschen durch Ioanis Hagi in der neunten Minute 0:1 in Rückstand und benötigten eine Weile, um sich von dem Rückschlag zu erholen. In der zweiten Halbzeit belohnte sich die DFB-Auswahl durch Treffer von Serge Gnabry (52.) und Thomas Müller (81.). Hansi Flick feierte im vierten Spiel den vierten Sieg.

