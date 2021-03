Die Nationalmannschaft hat auch das zweite Match in der WM-Qualifikation gewonnen. Die Elf von Bundestrainer Joachim Löw gewann Sonntagabend 1:0 (1:0) in Rumänien, zeigte dabei aber nur eine durchschnittliche Leistung.

Den entscheidenden Treffer erzielte Serge Gnabry in der 16. Minute nach feiner Vorarbeit von Kai Havertz. Insgesamt ließen die Deutschen zu viele klare Chancen aus und hatten zudem einige Phasen im Spiel, in denen das Tempo fehlte. Gegen harmlose Rumänen war der Sieg aber nicht in Gefahr, so dass Deutschland nach dem zweiten Spieltag die Qualifikationsgruppe mit sechs Punkten und 4:0-Toren anführt.