Ein wenig Selbstkritik, die Schaffung von Arbeitskreisen und einiges an Lob für das eigene Tun: Bernd Neuendorf hat neun Monate nach seiner Wahl zum Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes eine Zwischenbilanz gezogen. Knapp zwei Wochen nach dem Ausscheiden der Männer-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar hat der 61-Jährige angedeutet, die Aufgaben des zurückgetretenen Sportdirektors Oliver Bierhoff künftig aufteilen zu wollen.

„Wir haben einen DFB-internen Arbeitskreis gegründet und werden uns genau den Geschäftsbereich anschauen, den Oliver Bierhoff verantwortet hat“, sagte Neuendorf am Dienstag in Frankfurt. Es werde dabei darum gehen, ob es künftig vertretbar sein, die Aufgaben auf eine Person zu übertragen. Zwischen den Zeilen klang durch, dass es künftig eher mehrere Personen geben dürfte, die den finanziellen sowie den sportlichen Bereich der DFB GmbH anvertraut bekommen.

Ein illustrer Beraterkreis

Für den sportlichen Bereich bildete Neuendorf einen Beraterkreis, der in den kommenden Wochen Perspektiven für die Zukunft des Männerfußballs erarbeiten soll. Der illustre Kreis umfasst den langjährigen Vorstandschef des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, den aktuellen Bayern-Boss Oliver Kahn, Rudi Völler, Matthias Sammer sowie Oliver Mintzlaff, den ehemaligen Chef von RB Leipzig. „Dieser Beraterkreis soll ein Profil für eine Person erstellen, die Oliver Bierhoff nachfolgen kann“, erklärte der DFB-Präsident. Bundestrainer Hansi Flick sei in die Gespräche eingebunden, machte Neuendorf deutlich.

Die Tatsache, dass Flick weiter Trainer der Männer-Nationalmannschaft bleibt, stützte Neuendorf. „In unseren Gesprächen haben wir die Energie von Hansi Flick gespürt, er ist der richtige Mann auf dieser Position.“ Letztlich forderte er für die nahe Zukunft einen „Schulterschluss“ für den Fußball in Deutschland. „Wir müssen die Kräfte für 2024 bündeln, das muss ein Erfolg werden“, sagte der DFB-Präsident mit Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland in knapp anderthalb Jahren.