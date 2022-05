In dieser Woche findet zum 41. Mal die Jahrestagung der Hauptschwerbehindertenvertretungen der Polizeien des Bundes und der Länder statt. Treffpunkt des Zusammenkommens unter dem Motto „Inklusion braucht Demokratie, Demokratie braucht Inklusion“ ist diesmal in Edenkoben. Denn die Hauptschwerbehindertenvertretung der rheinland-pfälzischen Polizei ist in diesem Jahr Ausrichter. „Bürgerpolizei bedeutet für mich, dass die Polizei allen Menschen als Arbeitgeber und Ansprechpartner offensteht – egal ob mit oder ohne Behinderung“, sagte Innenminister Roger Lewentz am Montag bei der Eröffnung. So werde beim Neubau von Dienstgebäuden die Barrierefreiheit in den Fokus genommen. Genauso würden digitale Angebote barrierefrei gestaltet. Thema in diesem Jahr sind auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie.