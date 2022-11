Für viele Kunden des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) ist das künftige Deutschlandticket günstiger als ihre aktuelle Jahreskarte. Laut VRN brauchen sie zunächst nichts zu unternehmen.

„Alle Kunden werden vom VRN oder seinen Verkehrsunternehmen bezüglich der Umstellung der Zeitkarten-Abos entsprechend informiert“, kündigte der VRN am Freitag an. Das künftige Deutschlandticket ist deutlich günstiger als das Rhein-Neckar-Ticket. Nicht so klar ist die Situation beim Job-Ticket und bei der Karte ab 60. „Wann das Deutschlandticket unsere bisherigen Zeitkartenangebote tatsächlich ersetzen wird, ist leider auch nach dem Beschluss von Bund und Ländern noch offen. In den nächsten Wochen müssen zudem weitere Details zur Ausgestaltung des Tickets und zur Finanzierung geklärt werden. Erst dann ist ein Verkaufsstart seriös möglich“, sagte am Freitag der Mannheimer Bürgermeister Christian Specht, der auch Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) ist.

Grund, ein laufendes Abo bald zu kündigen gibt es derzeit nicht. Nach Einschätzung des Branchenverbands VDV ist eine Einführung des Deutschlandtickets wohl frühestens zum 1. März 2023 möglich. Politisch erwünscht ist zwar eine Einführung schon Anfang Januar, dies gilt aber in Fachkreisen als unrealistisch.

Näheres zum neuen Deutschlandticket finden Sie hier.