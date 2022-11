Das Ende des Baubooms

Selbst Privatleute, die schon ein Grundstück haben, zögern nun teilweise mit der Bebauung. Die Frage ist: Durchziehen oder sein lassen bei aktuell doch hohen Zinsen und hohen Baukosten? Explodierte Materialkosten und steigende Zinsen bringen so manchen Traum vom Eigenheim zum Platzen. Zugleich dürften die Mieten weiter zulegen. Hier gehts zum Artikel.

Wie fahrradfreundlich sind die Städte in der Pfalz?

In manchen Städten in der Pfalz gibt es reine Fahrrad-Straßen, eigene Rad-Ampeln und jede Menge Radwege. Andere hinken hier noch weit hinterher. Wie steht es in den verschiedenen Ecken der Pfalz um den Radverkehr? Hier gehts zum Artikel.

Habeck will neue Handelspolitik

Angesichts des Ukraine-Krieges und der Klimakrise will Deutschland seine Handelspolitik neu ausrichten. Die Regierung sucht auch in Asien neue Partner - und will so weniger abhängig von China sein. Hier gehts zum Artikel.

Illegale Polizeistationen: Pekings langer Arm reicht bis nach Europa

China baut in Europa eigene Polizeidienststellen auf. Illegal. Die kommunistischen Aufpasser sollen kritische Landsleute zum Schweigen bringen. Doch während viele westliche Länder Peking gegenüber deutliche Worte finden, hält die Bundesregierung still. Hier gehts zum Artikel.

Das Mädchen, das den Vietnamkrieg veränderte

1972 ging ihr Bild um die Welt: ein von Bomben verbranntes Mädchen. Der Fotograf dieses berühmten Bildes rettete ihr vermutlich damals das Leben. Doch die Behandlungsprozeduren dauerten viele Jahre; 1984 wurde sie in Ludwigshafen behandelt. Hier gehts zum Artikel.

Wenn Pfälzer schimpfen wie die Rohrspatzen

Wenn es darum geht, ihr Missfallen kundzutun, sind die Pfälzer Vollprofis. Und sie schelten auch noch in verschiedenen Dialektvarianten: von „schelte“ über „schelle“ bis „schenne“. Unser Dialekt-Experte Michael Konrad führt Sie ins Land des Tadels. Hier gehts zum Artikel.

Spätburgunder: Gut Ding will Weile haben

Boeuf Bourguignon muss schmoren, Wein muss liegen, weiß der Wein-Experte der RHEINPFALZ am Sonntag Jürgen Mathäß. Er portraitiert einen Grünstadter Winzer, der noch einen Schritt weiter geht. Hier gehts zum Artikel.

Schüler aus Speyer ist „Deutschlands bester Hacker“

Der Hacker-Angriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat vor Augen geführt, welche Gefahren Sicherheitslücken im IT-Bereich mit sich bringen. Mögliche Experten, die solche Lücken aufspüren könnten, bringen sich schon früh dafür nötige Fähigkeiten selbst bei. Einer davon kommt aus Speyer. Hier gehts zum Artikel.

Warnung vor Schimmelpilzgift: Kaufland ruft Pistazienkerne zurück

Kaufland ruft Pistazienkerne der Eigenmarke K-Classic zurück. Im Rahmen von Routineuntersuchungen seien erhöhte Gehalte von dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A festgestellt worden. Ochratoxin A kann krebserregend sein. Hier gehts zum Artikel.