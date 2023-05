Nach sechs Siegen in Folge hat die deutsche Nationalmannschaft die WM-Sensation verpasst und reist mit Silber nach Hause. Im Endspiel in Tampere verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis gegen den Rekordweltmeister Kanada mit 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). Der erste WM-Titel in der deutschen Eishockey-Geschichte blieb zwar ein Traum, doch die erste WM-Medaille seit 70 Jahren ist auf dem Rückflug im Gepäck. NHL-Stürmer John-Jason Peterka (8.) und der künftige Mannheimer Daniel Fischbuch (34.) brachten vor 10.470 Zuschauern in der Nokia Arena die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zweimal in Führung. Doch Samuel Blais (11., 45.), Lawson Crouse (38.), Tyler Toffoli (52.) und Scott Laughton (59.) krönten Kanada zum 28. Mal zum Weltmeister und damit zum alleinigen Rekordtitelträger. Dazu ein Kommentar.