Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr WM-Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan mit 1:2 (1:0) verloren. Nach der 1:0-Führung durch Ilkay Gündogan (Foulelfmeter) patzte das deutsche Team zweimal in der Abwehr. Ritsu Doan (75.) und Takuma Asano (83.) drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Japaner. Bitter: Die Deutschen nutzten ihre Chancen nicht zum 2:0. Was für ein Fehlstart! Durch die Niederlage steht Deutschland im zweiten Spiel gegen Spanien am kommenden Sonntag bereits unter Druck.

Vor Anpfiff setzte die deutsche Auswahl ein Zeichen: Beim Mannschaftsfoto hielten sich alle Spieler eine Hand vor den Mund - ein Zeichen an den Weltverband FIFA, der die „One Love“-Kapitänsbinde von Manuel Neuer und sechs weiteren europäischen Mannschaftskapitänen unter Androhung von Sanktionen verboten hatte.