Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihr letztes Spiel in der Hauptgruppe nach großem Kampf mit 26:28 gegen Norwegen verloren. Der Favorit setzte sich erst in den letzten Minuten durch, nachdem Deutschland sogar mit 25:24 in Führung gelegen hatte. Die Skandinavier waren einfach einen Tick cleverer, während die Deutschen gute Chancen ausließen. Nun geht’s am Mittwoch im Viertelfinale in Danzig gegen die übermächtigen Franzosen.