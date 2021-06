Unglücklicher kann man in ein großes Fußballturnier fast nicht starten: Ein Eigentor von Rückkehrer Mats Hummels in der 20. Minute brachte die deutsche Nationalmannschaft in ihrem ersten Spiel der Europameisterschaft gegen Titelfavorit Frankreich früh in Bedrängnis – und entschied letztlich beim 0:1 (0:1) die Partie. Der guten Stimmung in der mit immerhin 14.500 Zuschauern gefüllten Münchner Arena tat der Rückstand zwar kaum

einen Abbruch, aber das Missgeschick spielte dem taktisch und physisch starken Weltmeister in die Karten. Die größte Ausgleichschance hatte Serge Gnabry in der 54. Minute. Das zweite Gruppenspiel gewann zuvor Portugal 3:0 gegen Ungarn. Auf der EM-Themenseite auf rheinpfalz.de erfahren Sie außerdem alles Wissenswerte rund um die EM – Spielberichte, Hintergründe und wie die EM die Pfalz bewegt.