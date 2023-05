Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland auch das zweite Vorrundenspiel knapp verloren. In Tampere unterlag die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis Gastgeber Finnland am Samstag 3:4 (1:1, 2:2, 0:1). Einen Tag nach dem 0:1 gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden reichten die Tore von Marcel Noebels (18. Minute), Kai Wissmann (33.) und John-Jason Peterka (40.) nicht. Mit der zweiten Niederlage ist der Druck auf das deutsche Team vor dem dritten Vorrundenspiel am Montag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen die USA gewachsen. Auch dann ist Deutschland wieder Außenseiter.

Mehr zum Spiel der Deutschen bei der Eishockey-WM lesen Sie im E-Paper der RHEINPFALZ am Sonntag.