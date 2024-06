Der deutsche Gegner für das Achtelfinale steht fest. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Samstag um 21 Uhr in Dortmund auf Dänemark.

Nach dem 1:1 (0:1) gegen die Schweiz in ihrem letzten Gruppenspiel am Sonntag musste die deutsche Mannschaft nun rund 48 Stunden warten, ehe ihr Achtelfinal-Gegner feststand. Als Sieger der Gruppe A war nur klar, dass die DFB-Elf auf den Zweitplatzierten der Gruppe C trifft. Auf diesem Platz landete nun am Dienstagabend die dänische Mannschaft nach einem 0:0 gegen Serbien. Vor dem dritten und letzten Spieltag der Vorrunde hätten noch alle vier Mannschaften der Gruppe C, England, Dänemark, Slowenien und Serbien, den zweiten Platz belegen können.

Kurios: Da Dänemark und Slowenien nach dem letzten Spieltag punkt- und torgleich waren, und es auch im direkten Vergleich keinen Sieger gab, entschied am Ende die Fair-Play-Wertung. Und Dänemark hat eben weniger Gelbe Karten kassiert als Slowenien.

Hier gibt es einen Überblick über den nächsten Gegner: So tickt Dänemark.