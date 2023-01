Im Saarland wird die diesjährige Deutschland-Tour beginnen. In der Stadt St. Wendel startet mit dem Prolog am 23. August die Etappenfahrt der Radprofis, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die erste Etappe des Rennens am Folgetag führt dann von St. Wendel komplett durch den bergigen Norden des Saarlands bis Merzig.

Weitere Etappenorte der vom 23. bis zum 27. August geplanten Tour sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Das traditionelle Radrennen lockt stets mehr als 500.000 Fans an die Strecken und in Deutschland mehr als fünf Millionen Menschen daheim an die Bildschirme.