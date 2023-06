Titelverteidiger Deutschland ist mit einer Enttäuschung in die U21-Europameisterschaft gestartet. Trotz 45-minütiger Überzahl reichte es am Donnerstag zum Auftakt gegen Israel im georgischen Kutaissi nur zu einem 1:1 (1:1). Dabei verschoss das Team von Trainer Antonio Di Salvo sogar zwei Elfmeter durch Youssoufa Moukoko (3. Minute) und Jessic Ngankam (80.).

Israel war durch Dor Turgeman (20.) in Führung gegangen, Kapitän Yann Aurel Bisseck gelang für Deutschland per Kopf nur noch der Ausgleich (26.). Dabei spielte die deutsche Auswahl nach einer Gelb-Roten Karte für Eden Karzev (45.+2) die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl. Als nächster Gegner wartet am Sonntag (18 Uhr) die Auswahl Tschechiens.