Die deutschen Fußballer sind mit einem 5:0 (1:0)-Kantersieg gegen Ungarn in die Nations League gestartet. Im ersten Spiel nach dem Viertelfinalaus bei der Heim-EM gegen Spanien siegte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Düsseldorf auch in der Höhe verdient, weil sie sich in der zweiten Halbzeit in einen Rausch spielte. Vor 49.235 Zuschauern schossen Niclas Füllkrug (27.), Jamal Musiala (58.), Florian Wirtz (66.), Aleksandar Pavlovic (77.) und Kai Havertz (81.) die Tore für Deutschland. Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die DFB-Auswahl Probleme, befreite sich mit dem 2:0 aber aus der schwachen Phase.

Schon am Dienstag geht es in der Nation League weiter. Dann steigt in Amsterdam das Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande.