Deutschland hat in diesem Jahr 103 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an ärmere Länder gespendet. Damit habe das Land „das hehre Ziel“ von 100 Millionen Dosen für die internationale Impfkampagne Covax noch übertroffen, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. Im kommenden Jahr werde Deutschland wie bereits angekündigt 75 Millionen weitere Dosen spenden.

In vielen ärmeren Staaten kommt die Corona-Impfkampagne nur sehr langsam voran, oftmals mangelt es an Impfstoffen. Die Covax-Initiative soll eine global gerechte Verteilung der Vakzine sicherstellen. Covax konkurriert jedoch mit reichen Ländern, die bereit sind, hohe Preise für die Impfdosen zu zahlen.

Das ursprüngliche Ziel, im Jahr 2021 zwei Milliarden Dosen zu ärmere Länder zu spenden, wird deutlich verfehlt. Bis Anfang Dezember konnten 591 Millionen Dosen an 144 Länder geliefert werden.