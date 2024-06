Auch eine halbstündige Unterbrechung wegen eines Unwetters über dem Dortmunder Fußballstadion hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg in das Viertelfinale nicht aufgehalten. Gegen Dänemark setzte sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 2:0 durch. Kai Havertz traf in der 53. Minute per Elfmeter, Jamal Musiala erhöhte wenig später (68.)

Deutschland startete druckvoll in die Partie und erspielte sich zahlreiche Torchancen – jedoch ohne Erfolg. Ein Treffer von Nico wurde wegen eines Fouls von Joshua Kimmich aberkannt. Dänemark fand Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel, als Blitze über dem Stadion zuckten und Donner zu hören war. Dann öffneten sich die Schleusen. Während die Spieler nach 35 Minuten in die Kabinen geschickt wurden, feierten viele Zuschauer im Regen weiter.

Nach der Unterbrechung und der folgenden Halbzeitpause die kalte Dusche für Deutschland: Doch auch Dänemark bekam einen Treffer von Andersen wegen Abseits aberkannt. Wenig später unterlief Andersen ein Handspiel, den Elfmeter verwandelte Havertz. Dänemark kam nicht mehr entscheidend zurück. Im Viertelfinale trifft Deutschland auf Spanien oder Georgien, die am Sonntag in Köln aufeinandertreffen.

Der Liveticker zum Nachlesen: