Erstmals seit 1996 hat das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft gegen Kanada gewonnen. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm rang den 26-maligen Weltmeister am Pfingstmontag in Riga mit 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) nieder. Stefan Loibl (11.) und Matthias Plachta (12.) per Doppelschlag sowie Korbinian Holzer (58.) erzielten die deutschen Treffer gegen die überraschend noch sieglosen Kanadier und weckten Erinnerungen an den Halbfinalerfolg beim Gewinn der olympischen Silbermedaille 2018. Seinen erfolgreichen WM-Start setzte Deutschland mit nun drei Siegen aus drei Vorrundenspielen damit fort.