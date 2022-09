Die deutschen Basketballer sind bei der Europameisterschaft im Halbfinale ausgeschieden. Gegen Weltmeister Spanien verlor das deutsche Team am späten Freitagabend in Berlin mit 91:96 (51:46). Gegen starke Spanier führte Deutschland zur Pause noch. Immer wieder Dennis Schröder traf für das DBB-Team. Auch im dritten Viertel trumpfte die deutsche Mannschaft auf. Sie baute den Vorsprung sogar um einen Punkt aus. Doch die Ernüchterung folgte dann im Schlussviertel. Die Spanier erwiesen sich als abgeklärter. 31:20 gewannen sie das vierte Viertel. Mit am Ende 30 Punkten war NBA-Star Schröder bester deutscher Werfer.

Im Spiel um Platz drei kann Deutschland gegen Polen am Sonntag (17.15 Uhr/RTL und Magentasport) immer noch Bronze gewinnen. Das Finale bestreiten am Abend (20.30 Uhr) dann der Olympia-Zweite Frankreich und Spanien. Die Franzosen hatten Außenseiter Polen im ersten Halbfinale mit 95:54 (34:18) deklassiert.