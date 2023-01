Jetzt ist es offiziell: Deutschland will in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in einer Mitteilung an. Die Nachricht war bereits am Dienstagabend durchgesickert.

Kommentar: Gute Nachricht für Kiew