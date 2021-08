Die Spitzen von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt haben sich auf den Entwurf eines Koalitionsvertrags geeinigt. Das teilten die Parteichefs am Montag mit. Über den Entwurf müssen bei CDU und SPD jetzt noch die Mitglieder entscheiden, bei der FDP ein Parteitag. Stimmen alle zu, könnte das neue Bündnis den amtierenden Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) am 16. September im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Die Farben der drei Partner entsprechen denen der Deutschlandfahne, daher der Name „Deutschland-Koalition“.